Суд в деле нардепа Кузьминых перенесли: стала известна дата

Суд выбирал "слуге народа" Сергею Кузьминых меру пресечения / Фото: Коллаж: Сегодня

8 февраля суд в очередной раз пытался избрать меру пресечения нардепу Сергею Кузьминых, которого задержали по подозрению во взятке.

В итоге заседание перенесли до 11 февраля, 10:00. Перерыв нужен, чтобы нардеп "Слуги народа" ознакомился с материалами ходатайства об избрании ему меры пресечения.

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После заседания Кузьминых сказал, что ему "надоело шоу в Telegram-каналах и СМИ" по поводу его пребывания в розыске. депутат подчеркнул, что он находился на больничном.

Уже вторая попытка

Предыдущее заседание, назначенное на 7 февраля, было перенесено, поскольку Кузьминых не взял с собой паспорт. На следующее заседание 8 февраля он не успел, так как поехал за документом в Житомир. Суд начался без него, Кузминых же сообщил, что пытается выйти по видеосвязи из Житомирского апелляционного суда.

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Дело против нардепа Кузьминых