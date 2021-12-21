США готують несподіваний сценарій, якщо Путін захопить Україну – ЗМІ

У разі найнегативнішого сценарію, українському опору дадуть летальну зброю / Колаж "Сьогодні"
Крім роботи на дипломатичному фронті та підготовки України до кібервійни американці також розробляють варіанти надання нам допомоги у разі необхідності ведення партизанської війни. Розглядаються навіть варіанти надання партизанським формуванням переносних зенітно-ракетних комплексів, які добре зарекомендували себе під час війни в Афганістані 1979-1989 роки.
Про це із посиланням на свої джерела повідомляє американська газета The Washington Post.
На випадок вторгнення
"Ми готові розглянути ряд речей, які ми не розглядали в минулому, і результати будуть дуже значними для РФ, але я не вдаватимуся до подробиць", – розповів виданню представник Білого дому.
План, що розглядається у Вашингтоні, передбачає способи надання зброї та іншої підтримки українським військовим для опору вторгненню російських військ та аналогічну матеріально-технічну підтримку повстанським групам, якщо Росія скине український уряд і почнеться партизанська війна.
Ситуація
- У Москві тим часом розпочалася істерія. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу цілком серйозно заявив на колегії свого відомства, що на Донбасі американські військові готують провокацію із використанням хімічних речовин.
- На цій же колегії Міноборони РФ президент Володимир Путін повідомив, що очікує від України наступу на тимчасово окупований Крим І першим дзвінком, на його думку, буде розміщення США своїх озброєнь на території України.
- При цьому розвідка Великобританії попередила свій кабінет міністрів про "реальну можливість" вторгнення Росії в Україну напередодні Різдва. У такому разі це співпаде з 42-ю річницею вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.
- На цьому етапі США мають намір стримати агресивні пориви Путіна за допомогою великого пакету санкцій. Там є і пропозиція відключити РФ від платіжної системи SWIFT