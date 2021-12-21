США готовят неожиданный сценарий, если Путин захватит Украину – СМИ

В случае самого негативного сценария украинскому сопротивлению дадут летальное оружие / Коллаж "Сегодня"
Помимо работы на дипломатическом фронте и подготовки Украины к кибервойне американцы также разрабатывают варианты оказания нам помощи на случай необходимости ведения партизанской войны. Рассматриваются даже варианты предоставления партизанским формированиям переносных зенитно-ракетных комплексов, которые хорошо себя зарекомендовали во время войны в Афганистане в 1979-1989 годах.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает американская газета The Washington Post.
На случай вторжения
"Мы готовы рассмотреть ряд вещей, которые мы не рассматривали в прошлом, и результаты будут очень значительными для РФ, но я не буду вдаваться в подробности", – рассказал изданию высокопоставленный представитель Белого дома.
Рассматриваемый в Вашингтоне план предусматривает способы предоставления оружия и другой поддержки украинским военным для сопротивления вторжению российских войск и аналогичную материально-техническую поддержку повстанческим группам, если Россия свергнет украинское правительство и начнется партизанская война.
Ситуация
- В Москве тем временем началась истерия. Министр обороны России Сергей Шойгу на полном серьезе заявил на коллегии своего ведомства, что на Донбассе американские военные готовят провокацию с использованием химических веществ.
- На этой же коллегии Минобороны РФ президент Владимир Путин сообщил, что ожидает от Украины наступления на временно оккупированный Крым. И первым звоночком, по его мнению, будет размещение США своих вооружений на территории Украины.
- При этом разведка Великобритании предупредила свой кабинет министров о "реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества. В таком случае это совпадет с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.
- На данном этапе США намерены сдержать агрессивные порывы Путина при помощи большого пакета санкций. Там есть и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.