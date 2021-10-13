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Стан здоров'я погіршується. У Грузії просять приставити до Саакашвілі медиків

Марія Дмитренко
13 жовтня, 09:04
В даний час Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі

У Грузії пропонують створити групу лікарів для оцінки стану здоров'я Саакашвілі. Фото: 112.ua

Мін'юст Грузії запропонував Міністерству охорони здоров'я створити багатофункціональну групу лікарів для оцінки стану здоров'я ув'язненого екс-президента Михайла Саакашвілі, який продовжує голодувати.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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"Ми звертаємося з проханням до міністра охорони здоров'я Катерині Тікарадзе створити групу лікарів, метою якої буде періодичне спостереження за станом здоров'я Михайла Саакашвілі і, в разі необхідності, надання рекомендацій", – йдеться в заяві.

Раніше у вівторок адвокати Саакашвілі, які відвідали його в тюремній камері, повідомили журналістам про погіршення здоров'я екс-президента внаслідок розпочатого 1 жовтня голодування. За заявою адвокатів Саакашвілі насилу пересувається і йому важко говорити.

Мін’юст також закликає до співпраці Народного захисника Ніно Ломджарія. Простежити за захистом прав Саакашвілі "для забезпечення прозорості процесу" відомство просить членів парламентської більшості, голови комітету з прав людини Михайла Сарджвеладзе і главу комітету охорони здоров’я Дмитра Хундадзе.

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У в’язниці Саакашвілі неодноразово відвідували представники Народного захисника. Сьогодні омбудсмен Грузії розповсюдило заяву, в якій йшлося, що вони детально спостерігають за здоров’ям та умовами політика в пенітенціарній установі.

У заяві зазначено, що будь-яких порушень досі не зафіксовано: екс-президенту "приділяється належна увага з боку медичного персоналу пенітенціарної установи.

Що відомо про затримання

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.

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