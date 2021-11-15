"Слуга Народу" виключає зі своєї фракції Артема Дмитрука

Останнім часом Артем Дмитрук активно критикував свою партію / Колаж "Сьогодні"

На засіданні фракції "Слуга Народу" було ухвалено рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу.

Про це повідомила речник партії Юлія Палійчук.

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Вигнання

Тако було ухвалено рішення ініціювати виключення зі складу відповідних Комітетів ВР народних депутатів, які були обрані від "Слуги Народу" й виключені з фракції:

Артема Дмитрука – із Комітету з питань правоохоронної діяльності;

Людмили Буймістер – із Комітету з питань економічного розвитку.

Ситуація