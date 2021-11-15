"Слуга народа" исключает из своей фракции Артема Дмитрука

В последнее время Артем Дмитрук активно критиковал свою партию / Коллаж "Сегодня"

На заседании фракции "Слуга народа" было принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

Изгнание

На заседании фракции также было принято решение инициировать исключение из состава комитетов Верховной Рады народных депутатов, которые были избраны от "Слуги народа" и исключены из фракции:

Артема Дмитрука – из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;

Людмилы Буймистер – из Комитета по экономическому развитию.

Ситуация