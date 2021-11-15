"Слуга народа" исключает из своей фракции Артема Дмитрука

В последнее время Артем Дмитрук активно критиковал свою партию / Коллаж "Сегодня"
На заседании фракции "Слуга народа" было принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава.
Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
Изгнание
На заседании фракции также было принято решение инициировать исключение из состава комитетов Верховной Рады народных депутатов, которые были избраны от "Слуги народа" и исключены из фракции:
- Артема Дмитрука – из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;
- Людмилы Буймистер – из Комитета по экономическому развитию.
Ситуация
- Еще в начале ноября глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время будут рассматривать вопрос исключения народного депутата Артема Дмитрука из фракции.
- Перед этим Дмитрук сделал серьезное заявление – признался в темниках и визитах на Банковую.
- Находясь в так называемом черном списке на исключение Дмитрук раскритиковал свою партию и считает, что у нее нет ни принципов, ни идеологии, а есть лишь хайп.
- Людмила Буймистер была исключена из состава политической силы 18 октября. В отношении Людмилы решающим стало голосование за проект закона № 5599 (о деолигархизации). Большинство "слуг народа" поддержали документ, остальные либо не голосовали, либо отсутствовали в зале. Буймистер была единственная из фракции, кто нажал кнопку "против".