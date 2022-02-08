"Слуга" Кузьміних не прийшов до суду – названо причину

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Суд у справі народного депутата зі "Слуги народу" Сергія Кузьміних розпочався без нього.
"Велика відстань"
Зазначається, що підозрюваний поїхав до Житомира за паспортом і не встиг повернутися, оскільки "відстань від Житомира до Києва велика".
Водночас, адвокат клопотала про проведення судового засідання за допомогою відеозв'язку з Житомира.
Суд щодо Кузьміних
Нещодавно Сергій Кузьміних залишив зал суду після того, як засідання щодо обрання йому запобіжного заходу було перенесено на наступний день. Дорогою з суду нардеп влаштував бійку з одним з прокурорів і збив його з ніг.
Прокурори оточили Кузьміних та хотіли вручити повістку на завтрашнє судове засідання, але депутат відштовхнув одного з прокурорів, який через це впав на підлогу. Водночас Кузьміних та особи, що його супроводжували, одразу заявили, що це провокація.
Нагадаємо, 7 лютого суд так і не зміг вибрати нардепу запобіжний захід за підозрою в отриманні "відкатів" за постачання медичного обладнання. Засідання було перенесено тому, що Кузьмін не мав при собі документів, крім посвідчення народного депутата.
Справа Кузьміних
- Народного депутата зі "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ зловили на хабарі у розмірі 558 тис. грн.
- За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Йому повідомили про підозру.
- Після того, як вибухнув скандал, Сергій Кузьміних попросив виключити його із фракції "Слуги народу" у Верховній Раді. Він хотів, щоб його виключили тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинність буде доведено у встановленому законом порядку.
- Сайт "Сьогодні" також розповідав, що відомо про "слугу народу" Кузьміних.