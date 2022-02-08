"Слуга" Кузьминых не явился в суд – названа причина

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Суд по делу народного депутата из "Слуги народа" Сергея Кузьминых начался без него.
"Большое расстояние"
Отмечается, что подозреваемый поехал в Житомир за паспортом и не успел вернуться, поскольку "расстояние от Житомира до Киева большое".
В свою очередь адвокат ходатайствовала о проведении судебного заседания с помощью видеосвязи из Житомира.
Суд по Кузьминых
Недавно Сергей Кузьминых покинул зал суда после того, как заседание по избранию ему меры пресечения было перенесено на следующий день. По пути из суда нардеп устроил потасовку с одним из прокуроров и сбил его с ног.
Прокуроры окружили Кузьминых и хотели вручить повестку на завтрашнее судебное заседание, но депутат оттолкнул одного из прокуроров, который из-за этого упал на пол. При этом Кузьминых и его сопровождающие сразу же заявили, что это провокация.
Напомним, 7 февраля суд так и не смог избрать нардепу меру пресечения по подозрению в получении "откатов" за поставки медицинского оборудования. Заседание было перенесено из-за того, что у Кузьминых не было при себе документов, кроме удостоверения народного депутата.
Дело Кузьминых
- Народного депутата из "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на взятке в размере 558 тыс. грн.
- По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении.
- После того как разразился скандал, Сергей Кузьминых попросил исключить его из фракции "Слуги народа" в Верховной Раде. Он хотел, чтобы его исключили временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.
- Сайт "Сегодня" также рассказывал, что известно о "слуге народа" Кузьминых.