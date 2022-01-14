СІЗО чи мільярд. Призначено засідання суду щодо Порошенка

Порошенка вже чекають у суді. Колаж "Сьогодні"
Розгляд запобіжного заходу у Печерському районному суді Києва для підозрюваного у держзраді п'ятого президента України Петра Порошенка відбудеться 17 січня об 11:00.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
У ДБР зазначили, що йдеться про кримінальне провадження, в якому політик підозрюється в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям т.зв. "Л/ДНР".
"17 січня 2022 року об 11:00 буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка Петра Олексійовича", – йдеться у повідомленні.
Також Порошенко матиме можливість вийти під заставу у розмірі 1 мільярда гривень.
Ситуація з Порошенком
- 24 грудня суд дозволив затримати Порошенка для його примусового приводу до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура проситиме арешт із можливістю внесення застави в один мільярд гривень.
- Правоохоронці мотивують необхідність арешту тим, що до цього політик не з'явився до ДБР за повісткою. Більше того, у Держбюро розслідувань порадили п'ятому президентові не переховуватися, інакше на нього чекає найсуворіший запобіжний захід.
- Тим часом Порошенко вже заявив, що 17 січня повертається до України. Більше того, адвокати політика навіть попросили суд призначити на 17-те засідання щодо розгляду запобіжного заходу – він готовий сам з'явитися до суду, без наручників.
- Також Порошенко напередодні заявив, що не опиниться за ґратами. Він дав зрозуміти, що повертається не для боротьби з владою, а для битви з Путіним.