СИЗО или миллиард. Назначено заседание суда по Порошенко

Порошенко уже ждут в суде. Коллаж "Сегодня"

Рассмотрение меры пресечения в Печерском районном суде Киева для подозреваемого в госизмене пятого президента Украины Петра Порошенко состоится 17 января в 11:00.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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В ГБР отметили, что речь идет об уголовном производстве, в котором политик подозревается в участии в преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям т.н. "Л/ДНР".

"17 января 2022 года в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", – говорится в сообщении.

Также у Порошенко будет возможность выйти под залог в размере 1 миллиарда гривен.

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Ситуация с Порошенко