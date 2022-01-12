Убегать бесполезно – будет хуже: ГБР предупредило Порошенко

В Госбюро расследований посоветовали пятому президенту не скрываться, иначе – самая суровая мера пресечения

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

В ожидании возвращения в Украину пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) предупредило, что ожидает политика в случае дальнейших игнорирований повесток на допросы.

Предупреждение появилось на сайте ГБР.

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Предупреждение

"В целях выполнения народным депутатом возложенных на него процессуальных обязанностей, следователь по согласованию с и. о. Генерального прокурора обратился в Печерский райсуд города Киева с соответствующим ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В связи с тем, что указанный нардеп уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следователем судьей. По информации из СМИ, пятый Президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения", – говорится в сообщении ГБР.

Также сообщается, что уклонение от явки в суд может расцениваться как один из рисков, который дает основание следственному судье подать прошение о применении наиболее строгой меры пресечения.

Ситуация