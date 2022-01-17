Гарячий стрим з аеропорту "Київ" – там чекають на Порошенка

В аеропорту "Київ" готуються до прильоту п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Вже зараз на місці багато поліції та бійців спецпідрозділів. Всередину будівлі пускають лише за наявності квитків на виліт.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Біля терміналу "А", де очікується приліт Порошенка, вже зібралося близько 200 його прихильників. Усі узбіччя заставлені машинами та мікроавтобусами з рівненськими, київськими, харківськими, донецькими та іншими номерами.
Деякі з тих, хто приїхав, мало обізнані, куди йти, а інші монтують сцену. Спостерігається невеликий затор з авто поблизу аеропорту.
Зона прильоту в аеропорту також під охороною поліції.
"В аеропорту, таке враження, охороняється кожен куточок", – каже наш кореспондент.
Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Порошенко повернеться до Києва із закордонного відрядження, його можуть затримати правоохоронці. В Офісі генпрокурора вже підписали клопотання про арешт, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу. Своєю чергою Порошенко заявив, що сам приїде до суду та зустрінеться з генпрокурором Іриною Венедіктовою.
Перед вильотом нардеп дав пресконференцію у Варшаві. "Сьогодні" зібрали основні тези.
Підозра п'ятому президентові
- 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- 29 грудня у партії Порошенка пройшли обшуки. Керівник центрального штабу ЄС Олександр Турчинов розповів, що й у кого шукали силовики.
- Крім того, 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" та п'ятого глави держави Петра Порошенка.