Гарячий стрим з аеропорту "Київ" – там чекають на Порошенка

В аеропорту "Київ" готуються до прильоту п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Вже зараз на місці багато поліції та бійців спецпідрозділів. Всередину будівлі пускають лише за наявності квитків на виліт.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Фото: Олена Чернякова, "Сьогодні"

Фото: Олена Чернякова, "Сьогодні"

Фото: Олена Чернякова, "Сьогодні"

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Біля терміналу "А", де очікується приліт Порошенка, вже зібралося близько 200 його прихильників. Усі узбіччя заставлені машинами та мікроавтобусами з рівненськими, київськими, харківськими, донецькими та іншими номерами.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

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Деякі з тих, хто приїхав, мало обізнані, куди йти, а інші монтують сцену. Спостерігається невеликий затор з авто поблизу аеропорту.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Зона прильоту в аеропорту також під охороною поліції.

"В аеропорту, таке враження, охороняється кожен куточок", – каже наш кореспондент.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Порошенко повернеться до Києва із закордонного відрядження, його можуть затримати правоохоронці. В Офісі генпрокурора вже підписали клопотання про арешт, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу. Своєю чергою Порошенко заявив, що сам приїде до суду та зустрінеться з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

Перед вильотом нардеп дав пресконференцію у Варшаві. "Сьогодні" зібрали основні тези.

Підозра п'ятому президентові