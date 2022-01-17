Силовики, пробки и митинг: как в аэропорту Киева ждут Порошенко (фото)

В аэропорту ожидают возвращения Порошенко. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"
В аэропорту "Киев" готовятся к прилету пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Уже сейчас на месте много полиции и бойцов спецподразделений. Внутрь здания пускают только при наличии билетов на вылет.
Об этом сообщает "Сегодня".
Возле терминала "А", где ожидается прилет Порошенко, уже собралось около 200 его сторонников. Все обочины заставлены машинами и микроавтобусами с ровенскими, киевскими, харьковскими, донецкими и другими номерами.
Некоторые из приехавших мало осведомлены, куда идти, а другие монтируют сцену. Наблюдается небольшая пробка из авто рядом с аэропортом.
Зона прилета в аэропорту тоже под охраной полиции.
"В аэропорту, такое впечатление, охраняется, каждый уголок", – говорит наш корреспондент.
Напомним, сегодня, 17 января, Порошенко вернется в Киев из зарубежной командировки, его могут задержать правоохранители. В Офисе генпрокурора уже подписали ходатайство об аресте, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. В свою очередь Порошенко заявил, что сам приедет в суд и встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
Перед вылетом нардеп дал пресс-конференцию в Варшаве. "Сегодня" собрали основные тезисы.
Подозрение пятому президенту
- 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- 29 декабря в партии Порошенко прошли обыски. Руководитель центрального штаба ЕС Александр Турчинов рассказал, что и у кого искали силовики.
- Кроме того, 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и пятого главы государства Петра Порошенко.