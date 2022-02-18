Секретар РНБО Данілов назвав мету провокацій із боку Росії

Секретар РНБО зазначив, що Україна в жодному разі не повинна вестись на провокації. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні повномасштабної воєнної операції з боку Російської Федерації немає.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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Мета провокації

"Якщо йдеться про повномасштабну операцію щодо нашої країни, ми такого не бачимо. Зараз ми бачимо провокації з боку Російської Федерації, які вони робили постійно. Але сьогодні (17 лютого. – Ред.) була масована провокація", – розповів Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що мета цієї провокації – щоб Україна почала відповідати військовим шляхом, щоб "нас звинуватити в тому, що ми причетні до того, що вони хотіли б, щоб розгорнулося на нашій території".

За його словами, Україна має бути "стриманою" і в жодному разі не вестись на жодні провокації.

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Загроза вторгнення до України

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомила з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого, проте цього не сталося.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті. А представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання щодо комплексу заходів з виконання Мінських угод.

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Нагадаємо, на тлі збереженої загрози від Росії Берлін прийняв рішення перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого.

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