Сьогодні суд вирішить долю Порошенка – чого чекати

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Печерський районний суд Києва сьогодні, 19 січня, має оголосити запобіжний захід п'ятому президентові України, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку в справі про підозру в державній зраді.
Як повідомляє "Сегодня", засідання призначено о 14:00.
17 січня, у день повернення Порошенка в Україну, суд спробував обрати йому запобіжний захід. Засідання тривало близько 12 години. Прокурори клопотали, щоб суд заарештував підозрюваного з можливістю внесення застави в один мільярд гривень. Проте адвокати Порошенка заявили, що не вважають свого підзахисного підозрюваним. За їхніми словами, під час оформлення справи та самої підозри було допущено процедурні порушення.
Окрім варіанта з арештом, можливо, що суд відправить Порошенка під домашній арештабо відпустить під особисте зобов'язання.
Нагадаємо, під час минулого засідання, за словами ведучого мітингу на підтримку Порошенка, судді Печерського суду Олексію Соколову стало зле. Йому нібито викликали швидку допомогу. Проте пізніше у суді повідомили, що інформація не відповідає дійсності.
Повернення Порошенка
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт із самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля терміналу.
- Літак з Порошенком приземлився близько 9:00. На паспортному контролі у нього відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
- Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.