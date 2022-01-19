Сегодня суд решит судьбу Порошенко – чего ждать

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Печерский районный суд Киева сегодня, 19 января, должен объявить меру пресечения пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко в деле о подозрении в государственной измене.

Как сообщает "Сегодня", заседание назначено на 14:00.

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17 января, в день возвращения Порошенко в Украину, суд попытался избрать ему меру пресечения. Заседание длилось около 12 часов. Прокуроры ходатайствовали, чтобы суд арестовал подозреваемого с возможностью внесения залога в один миллиард гривен. Однако адвокаты Порошенко заявили, что не считают своего подзащитного подозреваемым. По их словам, во время оформления дела и самого подозрения были допущены процедурные нарушения.

Кроме варианта с арестом, суд может отправить Порошенко под домашний арест или отпустить под личное обязательство.

Напомним, во время прошлого заседания, по словам ведущего митинга в поддержку Порошенко, судье Печерского суда Алексею Соколову стало плохо. Ему якобы вызвали "скорую помощь". Однако позже в суде сообщили, что информация не соответствует действительности.

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Возвращение Порошенко