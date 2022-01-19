Сегодня суд решит судьбу Порошенко – чего ждать

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Печерский районный суд Киева сегодня, 19 января, должен объявить меру пресечения пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко в деле о подозрении в государственной измене.
Как сообщает "Сегодня", заседание назначено на 14:00.
17 января, в день возвращения Порошенко в Украину, суд попытался избрать ему меру пресечения. Заседание длилось около 12 часов. Прокуроры ходатайствовали, чтобы суд арестовал подозреваемого с возможностью внесения залога в один миллиард гривен. Однако адвокаты Порошенко заявили, что не считают своего подзащитного подозреваемым. По их словам, во время оформления дела и самого подозрения были допущены процедурные нарушения.
Кроме варианта с арестом, суд может отправить Порошенко под домашний арест или отпустить под личное обязательство.
Напомним, во время прошлого заседания, по словам ведущего митинга в поддержку Порошенко, судье Печерского суда Алексею Соколову стало плохо. Ему якобы вызвали "скорую помощь". Однако позже в суде сообщили, что информация не соответствует действительности.
Возвращение Порошенко
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
- Самолет с Порошенко приземлился около 9:00. На паспортном контроле у него отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось решить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.
- Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.