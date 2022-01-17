Порошенко прилетел в Украину: что дальше?

С пятым президентом страны летели депутаты из "Европейской солидарности" и его супруга Марина Порошенко

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 17 января, пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вернулся в Украину из европейской поездки. Самолет с политиком на борту приземлился в аэропорту "Киев" в 9:05.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Напомним, 24 декабря суд разрешил задержать Порошенко для его принудительного привода в суд, где ему будут избирать меру пресечения. Прокуратура будет просить арест с возможностью внесения залога в один миллиард гривен. В свою очередь Порошенко заявил, что сам приедет в суд и встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Заседание назначено на 11:00.

В чем подозревают Порошенко?