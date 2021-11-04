Рада призначає міністрів під наглядом Зеленського: онлайн-трансляція

Пленарне засідання ВР 4 листопада традиційно розпочнеться о 10:00. Фото: колаж "Сьогодні"

Депутати Верховної Ради на сьогоднішньому пленарному засіданні розглянуть низку кадрових питань, внесуть зміни до календарного плану, а також опрацюють законопроєкти у першому та другому читаннях.

Відповідний порядок денний опублікований на сайті парламенту.

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На засіданні присутній президент України Володимир Зеленський.

Призначення міністрів

Парламентарі сьогодні, 4 листопада, можуть проголосувати за призначення:

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Олексія Резнікова – міністром оборони України;

України; Ірини Верещук – віцепрем'єр-міністром – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

України; Павла Рябікіна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

України; Юлії Свириденко – першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.

Водночас нардепи розглянуть призначення В'ячеслава Штучного керівником Апарату Верховної Ради України.

Що ще розгляне Рада

Верховна Рада розгляне також сьогодні такі законопроєкти:

про ратифікацію Договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про передачу засуджених осіб;

про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року;

про ратифікацію Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки;

про вихід з Угоди про співпрацю держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконною міграцією;

про вихід України з Угоди про Спільний аграрний ринок держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав;

про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлю, проєктування та встановлення кисневих станцій (друге читання);

про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (друге читання).

Раніше ми повідомляли, що Рада відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана.