Сегодня Рада назначит новых министров – какие у депутатов планы

Пленарное заседание ВР 4 ноября традиционно начнется в 10:00. Фото: коллаж "Сегодня"
Депутаты Верховной Рады на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрят ряд кадровых вопросов, внесут изменения в календарный план, а также проработают законопроекты в первом и втором чтениях.
Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.
Назначение министров
Так, парламентарии сегодня, 4 ноября, могут проголосовать за назначение:
- Алексея Резникова – министром обороны Украины;
- Ирины Верещук – вице-премьер-министром Украины - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Юлии Свириденко – первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Украины.
Вместе с тем нардепы рассмотрят назначениеВячеславаШтучного руководителем Аппарата Верховной рады Украины.
Что еще рассмотрит Рада
Верховная рада также рассмотрит сегодня законопроекты о ратификации Договора между Украиной и Арабской Республикой Египет о передаче осужденных лиц, а также:
- ратификацию протокола между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в международное автомобильное сообщение от 17 декабря 1992 года;
- законопроект о ратификации Рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики;
- законопроект о выходе из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией;
- законопроект о выходе Украины из Соглашения об общем аграрном рынке государств – участников Содружества Независимых Государств;
Кроме этого, к рассмотрению на пленарном заседании включены законопроекты о:
- внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций (второе чтение);
- о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (второе чтение).
Ранее мы сообщали, что Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, министра экономики Алексея Любченко, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и министра обороны Андрея Тарана.