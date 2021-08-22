Санкції через "Північний потік – 2", Донбас і Росія. Головне про зустріч Зеленського з Меркель

Зеленський і Меркель провели спільну прес-конференцію / Фото: Офис Президента Украины

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель в неділю, 22 серпня, в Маріінскком палаці провели зустріч у форматі "один на один".

Сайт "Сьогодні" розповідає, про що говорили Зеленський з Меркель.

Припинення вогню на Донбасі

Пріоритетною темою переговорів Зеленського з Меркель був процес мирного врегулювання на Донбасі.

"Ми хочемо домогтися режиму постійного, стійкого припинення вогню, обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій і довгоочікуваного доступу на тимчасово окуповані території представників Міжнародного комітету Червоного Хреста", – заявив Зеленський.

Він вважає, що у Німеччини і Франції має бути спільна позиція щодо плану мирного врегулювання, яка має бути заснована на т. Ззв. кластерах.

Мінські угоди

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проблеми з виконанням Мінських угод мають структурний характер, так як Росія є учасником цього конфлікту.

"Тому правильно, що Україна відмовляється вести переговори з представниками сепаратистів", – сказала Меркель.

За її словами, незважаючи на те, що Мінські угоди ще не привели до до задовільного стану ситуації на Донбасі, вже стало спокійніше. Меркель зазначила, що Мінські угоди повинні бути майданчиком для переговорів.

"Кримська платформа"

Глава МЗС Німеччини, як виявилося, не зможе брати участь в "Кримській платформі". Це пов'язано зі складною ситуацією в Афганістані.

Як розповіла канцлер Німеччини Ангела Меркель, приїде міністр економіки і енергетики, і будуть проведені важливі переговори завтра на полях "Кримської платформи".

Меркель також висловила свою повагу тим реформам, які підтримує президент України Зеленський.

"Північний потік – 2"

У разі, якщо Росія почне використовувати "Північний потік – 2" в якості зброї, канцлер Німеччини Ангела Меркель готова підтримати санкції проти російського газопроводу.

"Занепокоєння з української сторони ми серйозно сприймаємо і чітко говорили про те, що в європейських рамках ми виступаємо за нові санкції, якщо Росія буде намагатися використовувати газопровід в якості зброї", – сказала Меркель.

Канцлер Німеччини також виступила і за швидке продовження угоди про транзит газу через Україну на строк після 2024 року.

Тиск на Росію

Зеленський заявив, що Україна і Німеччина мають зберігати тиск на Російську Федерацію.

"Наша позиція про необхідність проведення саміту" Нормандське четвірки "незмінна. Поки відсутній прогрес, тиск на Російську Федерацію має зберігатися, і ми хочемо бачити тут дуже активні зусилля наших партнерів", – заявив президент.

Напередодні в міжнародному аеропорту "Бориспіль" мера Києва Віталія Кличка не пустили зустрічати канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не везе до Києва ніяких домовленостей щодо України і точно не буде висувати будь-яких вимог Зеленському.