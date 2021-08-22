В Україну прибула Ангела Меркель – переговори із Зеленським почалися

Канцлер Німеччини вже в Києві з одноденним візитом, вона поклала вінок до могили невідомого солдата

В Україні в неділю, 22 серпня, з офіційним візитом прибула федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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Про це повідомили в Офісі президента.

Ангела Меркель взяла участь у церемонії покладання вінка до могили невідомого солдата.

Фото Reuters/Gleb Garanich

Фото Reuters/Gleb Garanich

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Зустріч президента України Володимира Зеленського та Ангели Меркель вже почалася за закритими дверима в Маріїнському палаці.

Зеленський привітав Меркель на ганку палацу, потім відбулося представлення делегацій.

Після переговорів Володимира Зеленського та Ангели Меркель у форматі один на один очікується зустріч з представниками ЗМІ.

До речі, напередодні в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" мера Києва Віталія Кличка не пустили на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не везе до Києва ніяких домовленостей по Україні, і точно не висуватиме якихось вимог Зеленському.