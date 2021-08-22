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Зеленський назвав пріоритетну тему переговорів з Меркель

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
22 серпня, 14:29
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Президент ще раз нагадав, що Україна хоче домогтися режиму постійного, стійкого припинення вогню на Донбасі
Лідери двох країн також обговорять реформи в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Лідери двох країн також обговорять реформи в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Пріоритетною темою переговорів президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель був процес мирного врегулювання на Донбасі.

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Про це заявив Зеленський під час пресконференції за підсумками зустрічі.

Він зазначив, що важливо, щоб у Німеччини і Франції була спільна позиція щодо плану мирного врегулювання, який має бути заснований на т. зв. кластерах.

"Ми хочемо домогтися режиму постійного, стійкого припинення вогню, обміну утриманими особами, відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій і довгоочікуваного доступу на тимчасово окуповані території представників Міжнародного комітету Червоного Хреста", – заявив Зеленський.

Також президент Зеленський вважає, що Україна і Німеччина мають зберігати тиск на Російську Федерацію.

Нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.

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