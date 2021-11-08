Саакашвілі терміново госпіталізують із в'язниці на гелікоптері (відео)

У Саакашвілі побував консиліум лікарів. Фото: колаж "Сьогодні"
Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі перевозять до лікарні міста Горі гелікоптером.
Про це повідомила нардеп Єлизавета Ясько у Facebook.
Вона уточнила, що цю інформацію ще не підтверджено.
Перед цим консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою.
Голодування Саакашвілі
- Політик голодує вже 39-й день. За цей час у нього погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося переливання крові в СІЗО. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи.
- Саакашвілі відмовився вживати добавки з мікроелементами, які йому прописали лікарі, а все тому, що напередодні влада поширила відеозапис, як третій президент Грузії в санітарному блоці в'язниці їсть. За версією Пенітенціарної служби Грузії, це було дитяче харчування та натуральні соки.
- Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром", заявив, що у того згідно із законом є право на самогубство, хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.
- На 10 листопада намічено перше судове засідання у справі про звинувачення Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону Грузії.