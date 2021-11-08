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Саакашвілі терміново госпіталізують із в'язниці на гелікоптері (відео)

Марія Дмитренко
8 листопада, 16:15
Політик голодує вже 39-й день

У Саакашвілі побував консиліум лікарів. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі перевозять до лікарні міста Горі гелікоптером.

Про це повідомила нардеп Єлизавета Ясько у Facebook.

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Вона уточнила, що цю інформацію ще не підтверджено.

Перед цим консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою.

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Голодування Саакашвілі

  • Політик голодує вже 39-й день. За цей час у нього погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося переливання крові в СІЗО. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи.
  • Саакашвілі відмовився вживати добавки з мікроелементами, які йому прописали лікарі, а все тому, що напередодні влада поширила відеозапис, як третій президент Грузії в санітарному блоці в'язниці їсть. За версією Пенітенціарної служби Грузії, це було дитяче харчування та натуральні соки.
  • Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром", заявив, що у того згідно із законом є право на самогубство, хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.
  • На 10 листопада намічено перше судове засідання у справі про звинувачення Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону Грузії.