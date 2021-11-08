Саакашвілі терміново госпіталізують із в'язниці на гелікоптері (відео)

У Саакашвілі побував консиліум лікарів. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі перевозять до лікарні міста Горі гелікоптером.

Про це повідомила нардеп Єлизавета Ясько у Facebook.

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Вона уточнила, що цю інформацію ще не підтверджено.

Перед цим консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою.

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Голодування Саакашвілі