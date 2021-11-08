Саакашвили срочно госпитализируют из тюрьмы на вертолете (видео)

У Саакашвили побывал консилиум врачей. Фото: коллаж "Сегодня"
Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевозят в больницу города Гори на вертолете.
Об этом сообщила нардеп Елизавета Ясько в Facebook.
Она уточнила, что эта информация еще не подтверждена.
Перед этим консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой.
Голодовка Саакашвили
- Политик голодает уже 39-й день. За это время у него ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось переливание крови в СИЗО. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.
- Саакашвили отказался употреблять добавки с микроэлементами, которые ему прописали врачи, а все потому, что накануне власти распространили видеозапись, как третий президент Грузии в санитарном блоке ест. По версии Пенитенциарной службы Грузии, это было детское питание и натуральные соки.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.
- На 10 ноября намечено первое судебное заседание по делу об обвинении Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.