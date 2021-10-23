Саакашвілі прямо у в'язниці переливали кров – в якому він стані

Лікарі взялися за Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"

Колишньому президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі, якого ніяк не можуть перевести в цивільну клініку, довелося прямо в тюремній лікарні зробити переливання крові через погані аналізи. Зараз стан його здоров'я задовільний.

Про це повідомив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, передає Інтерфакс-Україна.

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Він пояснив, чому терміново знадобилося провести процедуру з переливанням крові.

"Один з параметрів аналізу крові у Саакашвілі був поганим, тому місцеві тюремні лікарі і бригада з реанімобіля допомогли зробити мені переливання, після чого стан Саакашвілі стабілізувався", – сказав Кіпшидзе.

При цьому лікар продовжує наполягати на госпіталізації Саакашвілі в цивільну клініку, де б лікарі могли за ним спостерігати.

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"Криза може повторитися, а в тюремній лікарні впоратися з нею буде складно. Зараз стан здоров'я Саакашвілі задовільний, краще, ніж було вчора", – додав Кіпшидзе.

Саакашвілі в грузинському ув'язненні

Експрезидент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.

Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить усе можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться до України тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.

Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.

20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступний дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.

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