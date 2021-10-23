Саакашвили прямо в тюрьме переливали кровь – в каком он состоянии

Врачи взялись за Саакашвили. Коллаж "Сегодня"

Бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, которого никак не могут перевести в гражданскую клинику, пришлось прямо в тюремной больнице сделать переливание крови из-за плохих анализов. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, передает Интерфакс-Украина.

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Он объяснил, почему срочно понадобилось провести процедуру с переливанием крови.

"Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось", – сказал Кипшидзе.

При этом врач продолжает настаивать на госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику, где бы врачи могли за ним наблюдать.

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"Кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно. Сейчас состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, лучше, чем было вчера", – добавил Кипшидзе.

Саакашвили в грузинском заточении

Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.

Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения Саакашвили, а премьер-министр Грузии заявил, что политик вернется в Украину только после того, как отсидит срок в тюрьме.

Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.

20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.