Саакашвілі припинив голодування. Його переводять до військового шпиталю

Вдень у низці міст Грузії пройшли багатолюдні мітинги на підтримку Саакашвілі / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі згоден на переведення в госпіталь у Горі, у зв'язку з чим припинив голодування яку розпочав 48 днів тому.
Про це повідомляє грузинська агенція Грузія online з посиланням на його адвоката.
Експрезидента Грузії сьогодні буде переведено з Глданської в'язниці до військового госпіталю Горі. Про це повідомив адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія.
Стан
Трохи раніше стало відомо, що нове обстеження заарештованого третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виявило у політика на голодуванні серйозне захворювання мозку.
"У Михаїла Саакашвілі розвинулося найважче ускладнення — непритомність внаслідок енцефалопатії Верніке. Для повної оцінки процесів, що протікають у головному мозку, необхідно МРТ-дослідження", – заявила уповноважений з прав людини Грузії Ніно Ломджарія.
Також грузинський омбудсмен зазначив, що лікарі не виключають того, що експрезидент будь-якої миті може впасти в кому і закликають негайно перевести його до багатопрофільної високотехнологічної лікарні.
Обстановка
- "Я поїду до Горійського шпиталю побудованим мною автобаном, я не збираюся миритися з незаконним ув'язненням і сподіваюся, що ви теж не змиритеся з цим", — йдеться у новому зверненні Саакашвілі, яке зачитав Ніка Гварамія біля пенітенціарної установи №18.
- Трохи раніше Держдепартамент США закликав владу Грузії дотримуватися прав експрезидента – забезпечити умови лікування та дозволити бути присутніми на судових слуханнях.
- Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Саакашвілі, який перебуває вже другий місяць у грузинській в'язниці, загрожує безпосередній ризик незворотних збитків здоров'ю. Тому ЄСПЛ зажадав від Тбілісі виконати низку тимчасових заходів на період розгляду справи Саакашвілі проти Грузії та наділив цю справу статусом "пріоритетної".
- Дев'ять депутатів парламенту від опозиційної партії "Єдиний національний рух" голодують разом з Саакашвілі.
- Тиждень тому грузинський співак та актор Вахтанг Кікабідзе прилетів до Києва, щоб просити президента України Володимира Зеленського забрати голодуючого Міхеїла Саакашвілі до Києва.