Саакашвілі припинив голодування. Його переводять до військового шпиталю

Вдень у низці міст Грузії пройшли багатолюдні мітинги на підтримку Саакашвілі / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі згоден на переведення в госпіталь у Горі, у зв'язку з чим припинив голодування яку розпочав 48 днів тому.

Про це повідомляє грузинська агенція Грузія online з посиланням на його адвоката.

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Експрезидента Грузії сьогодні буде переведено з Глданської в'язниці до військового госпіталю Горі. Про це повідомив адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія.

Стан

Трохи раніше стало відомо, що нове обстеження заарештованого третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виявило у політика на голодуванні серйозне захворювання мозку.

"У Михаїла Саакашвілі розвинулося найважче ускладнення — непритомність внаслідок енцефалопатії Верніке. Для повної оцінки процесів, що протікають у головному мозку, необхідно МРТ-дослідження", – заявила уповноважений з прав людини Грузії Ніно Ломджарія.

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Також грузинський омбудсмен зазначив, що лікарі не виключають того, що експрезидент будь-якої миті може впасти в кому і закликають негайно перевести його до багатопрофільної високотехнологічної лікарні.

Обстановка