Саакашвили прекратил голодовку. Его переводят в военный госпиталь

Днем в ряде городов Грузии прошли многолюдные митинги в поддержку Саакашвили / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори в связи с чем прекратил голодовку, начатую 48 дней назад.
Об этом сообщает грузинское агентство Грузия online со ссылкой на его адвоката.
Экс-президент Грузии сегодня будет переведен из Глданской тюрьмы в военный госпиталь Гори. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Ника Гварамия.
Состояние
Чуть ранее стало известно, что новое обследование арестованного третьего президента Грузии Михеила Саакашвили выявило у голодающего политика серъезное заболевание мозга.
"У Михаила Саакашвили развилось тяжелейшее осложнение — обморок в результате энцефалопатии Вернике. Для полной оценки процессов, протекающих в головном мозге необходимо МРТ-исследование", — заявила уполномоченный по правам человека Грузии Нино Ломджария.
Также грузинский омбудсмен отметил, что врачи не исключают того, что экс-президент в любой момент может впасть в кому и призывают незамедлительно перевести его в многопрофильную высокотехнологичную больницу.
Обстановка
- "Я поеду в Горийский госпиталь по построенному мной же автобану, я не собираюсь мириться с незаконным заключением и надеюсь, что вы тоже не смиритесь с этим", — говорится в новом обращении Саакашвили, которое зачитал Ника Гварамия около пенитенциарного учреждения №18.
- Чуть ранее Госдепартамент США призвал власти Грузии соблюдать права экс-президента – обеспечить условия лечения и разрешить присутствовать на судебных слушаниях.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что находящемуся уже второй месяц в грузинской тюрьме Саакашвили грозит непосредственный риск необратимого ущерба. Поэтому ЕСПЧ потребовал от Тбилиси выполнить ряд временных мер на период рассмотрения дела Саакашвили против Грузии и наделил это дело статусом "приоритетное".
- Девять депутатов парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" голодают вместе с Саакашвили.
- Неделю назад грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе прилетел в Киев, чтобы просить президента Украины Владимира Зеленского забрать голодающего Михеила Саакашвили в Киев.