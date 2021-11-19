Саакашвили прекратил голодовку. Его переводят в военный госпиталь

Днем в ряде городов Грузии прошли многолюдные митинги в поддержку Саакашвили / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори в связи с чем прекратил голодовку, начатую 48 дней назад.

Об этом сообщает грузинское агентство Грузия online со ссылкой на его адвоката.

Реклама

Экс-президент Грузии сегодня будет переведен из Глданской тюрьмы в военный госпиталь Гори. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Ника Гварамия.

Состояние

Чуть ранее стало известно, что новое обследование арестованного третьего президента Грузии Михеила Саакашвили выявило у голодающего политика серъезное заболевание мозга.

"У Михаила Саакашвили развилось тяжелейшее осложнение — обморок в результате энцефалопатии Вернике. Для полной оценки процессов, протекающих в головном мозге необходимо МРТ-исследование", — заявила уполномоченный по правам человека Грузии Нино Ломджария.

Реклама

Также грузинский омбудсмен отметил, что врачи не исключают того, что экс-президент в любой момент может впасть в кому и призывают незамедлительно перевести его в многопрофильную высокотехнологичную больницу.

Обстановка