Саакашвілі викрали з лікарні – адвокат

Міхеїл Саакашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"
Адвокат колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Ніка Гварамія заявив про його викрадення. За його словами, політик зник із Горійської лікарні.
Про це Гварамія написав на своїй сторінці у Facebook.
Адвокат Саакашвілі додав, що його вивезли у невідомому напрямку. Стан колишнього президента Грузії також невідомий.
Трохи згодом депутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько заявила, що політика "насильно викрали з міської лікарні" та вивезли до Руставської в'язниці.
Затримання Саакашвілі
- Міхеїл Саакашвілі таємно повернувся до Грузії з України незадовго до муніципальних виборів. Після зміни влади у 2012 році проти експрезидента на батьківщині було відкрито декілька справ, які сам Саакашвілі вважає політичними.
- Після того, як колишній президент Грузії оголосив голодування, стан його здоров'я почав погіршуватися. Він схуд за ґратами на 15 кілограмів. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією. Саакашвілі погодився на переведення в шпиталь у Горі, у зв'язку з чим припинив голодування.
- 29 листопада у Тбіліському міському суді розпочався судовий процес над Саакашвілі. Біля будівлі відбулися сутички поліції та прихильників експрезидента.
- Нещодавно його мама Гіулі Аласанія повідомила, що її син не може нормально рухатися, а також виникли проблеми з очима.
- 29 грудня представник омбудсмена Грузії заявив журналістам, що Саакашвілі поставлено новий діагноз, який поки що не підлягає оголошення.