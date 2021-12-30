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Саакашвілі викрали з лікарні – адвокат

Марія Дмитренко
30 грудня, 08:53
Політика вивезли у невідомому напрямку

Міхеїл Саакашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

Адвокат колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Ніка Гварамія заявив про його викрадення. За його словами, політик зник із Горійської лікарні.

Про це Гварамія написав на своїй сторінці у Facebook.

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Адвокат Саакашвілі додав, що його вивезли у невідомому напрямку. Стан колишнього президента Грузії також невідомий.

Трохи згодом депутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько заявила, що політика "насильно викрали з міської лікарні" та вивезли до Руставської в'язниці.

Затримання Саакашвілі

  • Міхеїл Саакашвілі таємно повернувся до Грузії з України незадовго до муніципальних виборів. Після зміни влади у 2012 році проти експрезидента на батьківщині було відкрито декілька справ, які сам Саакашвілі вважає політичними.
  • Після того, як колишній президент Грузії оголосив голодування, стан його здоров'я почав погіршуватися. Він схуд за ґратами на 15 кілограмів. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією. Саакашвілі погодився на переведення в шпиталь у Горі, у зв'язку з чим припинив голодування.
  • 29 листопада у Тбіліському міському суді розпочався судовий процес над Саакашвілі. Біля будівлі відбулися сутички поліції та прихильників експрезидента.
  • Нещодавно його мама Гіулі Аласанія повідомила, що її син не може нормально рухатися, а також виникли проблеми з очима.
  • 29 грудня представник омбудсмена Грузії заявив журналістам, що Саакашвілі поставлено новий діагноз, який поки що не підлягає оголошення.