Саакашвили похитили из больницы – адвокат

Михеил Саакашвили. Фото: коллаж "Сегодня"
Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Ника Гварамия заявил о его похищении. По его словам, политик пропал из Горийской больницы.
Об этом Гварамия написал на своей странице в Facebook.
Адвокат Саакашвили добавил, что его вывезли в неизвестном направлении. Состояние бывшего президента Грузии также неизвестно.
Чуть позже депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько заявила, что политика "насильно похитили из городской больницы" и вывезли в Руставскую тюрьму.
Задержание Саакашвили
- Михеил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было открыто несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими.
- После того как бывший президент Грузии объявил голодовку, состояние его здоровья начало ухудшаться. Он похудел за решеткой на 15 килограммов. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией. Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку.
- 29 ноября в Тбилисском городском суде начался судебный процесс над Саакашвили. Возле здания произошли столкновения полиции и сторонников экс-президента.
- Недавно его мама Гиули Аласания сообщила, что ее сын не может нормально двигаться, а также появились проблемы с глазами.
- 29 декабря представитель омбудсмена Грузии заявил журналистам, что Саакашвили поставлен новый диагноз, который пока не подлежит оглашению.