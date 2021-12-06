Саакашвілі хотіли накачати десятикратною дозою снодійного

Міхеїл Саакашвілі у суді. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишньому президентові Грузії Міхеїлу Саакашвілі лікарі в Руставській в'язниці прописали досить високі дози психотропних препаратів, в яких не було необхідності. Зокрема, йдеться про один із нейролептиків, які використовуються для лікування психозу.

Про це заявив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе.

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Цей препарат фігурує у медичній карті 12-ї установи Руставі, а також у медичній документації Горійської лікарні.

Керівник грузинського Центру "Емпатія" лікар Маріам Джишкаріані каже, що неналежне використання психотропних препаратів у пенітенціарному закладі оцінюється як фармакологічні тортури.

Ніколоз Кіпшидзе каже, що згідно з історією хвороби, яку він особисто бачив, дозу планувалося збільшити приблизно вдесятеро. За його словами, якби Міхеїл Саакашвілі прийняв препарат у підвищених дозах, він не зміг би виступити на суді.

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"Ці ліки прописали в клініці Руставі. Це було снодійне. Ми перестали приймати ці ліки у п'ятницю перед першим слуханням. Я на власні очі бачив історію про те, що дози планувалося збільшити. Було прописано приблизно десятикратну дозу. Вважається, що це доза вища за середню і може призвести до більшої слабкості та тяжчого стану. Якби він прийняв ці підвищені дози, він не зміг би з'явитися до суду. Ці дози призначив психіатр Горійської лікарні. Я не знаю, хто це був", – сказав особистий лікар Саакашвілі.

За його словами, стан здоров'я Михайла Саакашвілі не дозволяє його повторно перевести у виправну колонію №12 Руставі.

Затримання Саакашвілі