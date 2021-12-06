Саакашвили хотели накачать десятикратной дозой снотворного

Михеил Саакашвили в суде. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили врачи в Руставской тюрьме прописали довольно высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было необходимости. В частности, речь идет об одном из нейролептиков, используемых для лечения психоза.

Об этом заявил личный врач политика Николоз Кипшидзе.

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Этот препарат фигурирует в медицинской карте 12-го учреждения Рустави, а также в медицинской документации Горийской больницы.

Руководитель грузинского Центра "Эмпатия" врач Мариам Джишкариани говорит, что ненадлежащее использование психотропных препаратов в пенитенциарном учреждении оценивается как фармакологическая пытка.

Николоз Кипшидзе говорит, что согласно истории болезни, которую он лично видел, дозу планировалось увеличить примерно в десять раз. По его словам, если бы Михеил Саакашвили принял препарат в повышенных дозах, он не смог бы выступить на суде.

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"Это лекарство прописали в клинике Рустави. Это было снотворное. Мы перестали принимать это лекарство в пятницу, перед первым слушанием. Я своими глазами видел историю о том, что дозы планировалось увеличить. Была прописана примерно десятикратная доза. Считается, что это доза выше средней и может привести к большей слабости и более тяжелому состоянию. Если бы он принял эти повышенные дозы, он не смог бы явиться в суд. Эти дозы назначил психиатр Горийской больницы. Я не знаю, кто это был", – сказал личный врач Саакашвили.

По его словам, в настоящее время состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет его повторно перевести в исправительную колонию №12 Рустави.

Задержание Саакашвили