Саакашвілі їсть! Мін'юст Грузії оприлюднив меню політика

За версією Міністерства юстиції Грузії, Саакашвілі купує їжу / Колаж "Сьогодні"
Влада Грузії вкотре піддала сумніву голодування колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який, за версією опозиціонерів, не вживає їжі вже 43 дні. Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що Саакашвілі їсть каші та п'є натуральні соки.
Про це повідомляє агентство ТАРС.
Голодування закінчилося?
"Він одразу ж після приїзду до в'язниці отримав банківську картку. Це сталося швидко, за два дні. Він спочатку купив певні продукти, потім відмовився від них. Потім пройшов певний період, і він за своїм бажанням купив певні каші та натуральні соки", – сказав Брегадзе.
При цьому, за словами міністра, політик продовжує отримувати медикаменти, які лікарі виписали для підтримки його здоров'я. Глава Мін'юсту Грузії додав, що зараз третій президент вживає їжу.
Голодування триває
- Вранці 5 листопада адвокат політика заявив, що голодування триває і через нього у колишнього президента Грузії почалися провали в пам'яті.
- Раніше повідомлялося, що за час відмови від в їжі Саакашвілі сильно схуд і у нього погіршився стан здоров'я. Йому навіть знадобилося прямо у СІЗО переливання крові.
- Його прихильники також казали, що відмовляють у нього внутрішні органи.
- 27 жовтня Саакашвілі вкотре відмовився від переведення до тюремної лікарні.
- Колишній президент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.