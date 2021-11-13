Росія має намір перенаправити мігрантів до України: Яценюк розкрив план Кремля

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ФСБ Росії планує перенаправити міграційний потік з боку Європейського Союзу в Україну. Про це розповів лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова" Савіка Шустера на телеканалі "Україна 24".

"Білорусь по суті вже анексована Путіним. Російські військовослужбовці, російські літаки, вже захопили білоруський простір. На моє переконання, це вже завершення анексії Білорусі. Олександр Лукашенко ніякий не "батька". Він – міжнародний злочинець. І його начальник Путін – такий самий міжнародний злочинець. Ці двоє становлять загрозу нашій країні", – наголосив він.

На думку Яценюка, у Кремлі та ФСБ зараз планують, як перенаправити міграційний потік з боку Європейського Союзу в Україну: "І це питання днів – це буде чи ні".

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Він підкреслив, що українська влада має терміново вимагати від ЄС спільних консультацій, як вирішувати цю проблему:

"Бо це не просто проблема Європейського Союзу. Це проблема так само України. Ми охороняємо свої кордони та кордони ЄС. У цій проблемі має бути відповідь, зокрема, і ЄС. Не можна постійно пригинатися під Путіним. Він і перекриває газ і відправляє мігрантів, загрожує НАТО, загрожує Європі", – сказав він.

Українська "Стіна" на кордоні з Росією

Вперше в Україні заговорили про проект "Стіна" у вересні 2014 року, коли російські окупанти легко подолали державний кордон у Луганській та Донецькій областях. Тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив необхідність для України надання необхідних коштів та запуску такого проєкту.

Український проєкт "Стіна" передбачає створення повністю контрольованої прикордонної лінії вздовж 1,5 тисячі кілометрів державного кордону Чернігівської, Харківської та Сумської областей із Росією. Це буде два оборонні рубежі. Проєкт передбачає встановлення сучасних "інтелектуальних" технічних засобів з відеоспостереженням, мультисенсорними та тепловізійними камерами. Уздовж кордону буде обладнано 8 тис. окопів для техніки, два оборонні рубежі та близько 4 тис. бліндажів, також інші інженерно-будівельні споруди.

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Європа хоче свою "стіну Яценюка"

12 країн Європейського Союзу, які межують із Росією та Білоруссю, захотіли створити на своїх східних кордонах таку ж стіну безпеки, яку зараз зводить Україна за проєктом, розробленим прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у 2014 році.

Міністри Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Кіпру, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Угорщини звернулися з листом до Єврокомісії з вимогою облаштувати на кордонах Шенгенської зони зі східними країнами сучасне загороджувальне укріплення, яке не дасть можливості легко проникати ним нелегальним мігрантам.

Міграційна загроза