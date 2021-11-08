Путін не самогубець. Гордон пояснив, що чекає на РФ у разі великої війни

Гордон (праворуч) упевнений - Путін не піде на повномасштабну війну. Колаж "Сьогодні"

На Росію чекають величезні втрати у разі відкритого вторгнення в Україну. Навряд чи президент РФ Володимир Путіна піде на такий самогубний крок.

Таку думку висловив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон, коментуючи скупчення російських військ поблизу наших кордонів.

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Він зазначив, що американські супутники чудово бачать усі російські війська, навіть можуть розглянути самого журналіста в студії. При цьому він зазначив, що зараз росіянам нападати на українську територію – це самогубство.

"при тому, що наша армія значно зміцніла, хоча далека від ідеалу, при тому патріотичному дусі, який сьогодні є в Україні, і "Байрактарах", які є – дякуємо Туреччині, – нападати собі дорожче. Ну що, підуть труни до Росії – не одна, не дві, а сотні. Так, у нас також будуть проблеми, але і в Росії проблеми будуть. Путіну це потрібно? Запитання ... Щоб Путін сьогодні пішов у відкриту на територію України – йому треба бути самогубцем, яким він не є", – розповів Гордон.

Війська РФ біля кордонів України

Нещодавно газета The Washington Post з посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими військами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку у бік України.

Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.

Секретар РНБО Олексій Данілов спростував стягування військ до наших кордонів, назвавши це дезінформацією

Але того ж дня Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.