Путин не самоубийца. Гордон объяснил, что ждет РФ в случае большой войны

Гордон (справа) уверен - Путин не пойдет на полномасштабную войну. Коллаж "Сегодня"

Россию ждут огромные потери в случае открытого вторжения в Украину. Вряд ли президент РФ Владимир Путина пойдет на такого самоубийственный шаг.

Такое мнение высказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон, комментируя скопление российских войск вблизи наших границ.

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Он отметил, что американские спутники прекрасно видят все российские войска, даже могут разглядеть самого журналиста в студии. При этом он отметил, что сейчас россиянам нападать на украинскую территорию – это самоубийство.

"При том, что наша армия значительно окрепла, хотя далека от идеала, при том патриотическом духе, который сегодня есть в Украине, и "Байрактарах", которые есть – спасибо Турции, – нападать себе дороже. Ну что, пойдут гробы в Россию – не один, не два, а сотнями. Да, у нас тоже будут проблемы, но и в Росси проблемы будут. Путину это нужно? Вопрос … Чтобы Путин сегодня пошел в открытую на территорию Украины – ему надо быть самоубийцей, каким он не является", – рассказал Гордон.

Войска РФ у границ Украины