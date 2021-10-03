Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеіла Саакашвілі в Україну

Напередодні експрезидента Грузії затримали після прибуття в країну/Колаж: Сьогодні

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого затримали на території країни, Зможе повернутися в Україну тоді, коли відсидить повний строк у в'язниці. Влада Грузії висловила здивування поверненням експрезидента в країну.

Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі.

"Якщо він хоче повернутися в Україну, він зможе це зробити після того, як повністю відсидить строк, і зможе йти куди захоче", — зазначив Гарібашвілі в ефірі телеканалу Imedi.

Саакашвілі хоче назад в Україну

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За словами Гарібашвілі, зараз Саакашвілі настійно просить про повернення в Україну. Також висловив здивування рішенням експрезидента Грузії повернутися в країну.

У чому звинувачують Міхеіла Саакашвілі

У Грузії експрезидент заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гиргвліані й побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, розгром телекомпанії Imedi та розтраті коштів з держбюджету.

Що відомо про затримання

Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.

через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Саакашвілі все ж затримали в Грузії . У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.

. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем. Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаваров Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий в Тбілісі.

колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаваров Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий в Тбілісі. Після арешту, МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеіла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі.

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