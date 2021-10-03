Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину

Накануне экс-президента Грузии задержали по прибытии в страну/Коллаж: Сегодня

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которого задержали на территории страны, сможет вернуться в Украину тогда, когда отсидит полный срок в тюрьме. Власти Грузии выразили недоумение возвращением экс-президента в страну.

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.

"Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок, и сможет идти куда захочет", — отметил Гарибашвили в эфире телеканала Imedi.

Саакашвили хочет назад в Украину

Реклама

По словам Гарибашвили, сейчас Саакашвили настоятельно просит о возвращении в Украину. Также выразил удивление решением экс-президента Грузии вернуться в страну.

В чем обвиняют Михеила Саакашвили

В Грузии экс-президент заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме этого, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, разгром телекомпании Imedi и растрате средств из госбюджета.

Что известно о задержании

Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.

через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Саакашвили все же задержали в Грузии . У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.

. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем. Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтаваров Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.

бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтаваров Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси. После ареста, МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.

об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.

Также мы сообщали

СБУ задержала чиновника бронетанкового завода. Он нанес ущерб государству на 12 миллионов гривен.

бронетанкового завода. Он нанес ущерб государству на 12 миллионов гривен. МИД Украины подтвердило задержание в Праге участника оккупации Крыма. Известно, что задержанный в 2014 году приехал на полуостров и вступил в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Севастополя".