Попередження для РФ та Білорусі – в НАТО відреагували на військові навчання поблизу України

Білорусь планує провести військові навчання спільно з Росією / Колаж "Сьогодні"
НАТО уважно стежитиме за майбутніми навчаннями Білорусі та Росії біля українського кордону. При цьому Північноатлантичний Альянс вимагає, щоб вони були достатньо відкритими відповідно до існуючих домовленостей.
Про це глава НАТО Єнс Столтенберг заявив 30 листопада під час брифінгу на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Ризі.
Заява
"Росія та Білорусь, звичайно, мають право використовувати силу на своїй власній території та вести навчання для своїх сил. Але якщо вони це роблять, то має бути транспарентність, прозорість і необхідно уникати провокацій. Ми нині спостерігаємо нестачу транспарентності, бачимо незвичайну концентрацію сил та дуже агресивну риторику", – заявив Столтенберг.
При цьому він додав, що є національні угоди – документи, які регулюють те, наскільки країни в Європі мають бути транспарентними у своїй військовій активності, включаючи військові навчання.
"Це виклик, ми бачимо посилення військової присутності Росії, нарощування сил та цинічне використання мігрантів та вразливих людей режимом Лукашенка, який таким чином чинить тиск на інші країни", – наголосив Столтенберг.
Ситуація на кордоні
- Нинішнє нарощування військової присутності Росії біля українських кордонів пов'язане з майбутньою зустріччю лідерів Росії та США. Про це заявив глава Міністерства оборони України Олексій Резніков у ході онлайн-зустрічі між представниками Кабміну та бізнесу.
- У Пентагоні заявили, що продовжують спостерігати пересування російських військ поблизу українського кордону. За їхніми даними, кількість військових зростає.
- На фоні скупчення російських військ на кордонах України з'явилася інформація, що впродовж листопада Москва укомплектувала зброєю бойовиків незаконних збройних формувань у так званих "ДНР" та "ЛНР".
- Президент Росії Володимир Путін прокоментував можливий напад на Україну. Він так і не сказав, коли запланував вторгнення.
- Латвія звернулася до США з проханням про постійну військову присутність на своїй території для стримування Російської Федерації. Країна хоче зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.