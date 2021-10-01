"Останній шанс": навіщо Саакашвілі приїхав до Грузії

Соратники чекали Саакашвілі, але не знали, коли він приїде / Колаж "Сьогодні"

Соратники заарештованого 1 жовтня в Грузії колишнього президента країни (2004-2013 рр) Міхеїла Саакашвілі знали, що він прибуде на батьківщину перед виборами, але не знали, коли саме.

Про це заявила в прямому ефірі на телеканалі "Україна 24" на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Хатія Деканоїдзе – колишній начальник Національної поліції України (2015-2016 рр), нині одна з лідерів партії Саакашвілі "Єдиний національний рух".

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"Останній шанс"

"Ми знали, що він обіцяв грузинському народу, повернутися в Грузію. Завтра дуже важливі вибори в Грузії. У нас вибори, коли вирішується доля Грузії, тому що вже дев'ять років у нас править проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі, і Грузія задкує. Михайло Саакашвілі кілька тижнів тому обіцяв, що приїде до Грузії і буде приймати дуже активну участь в захисті голосів. Раптово він опинився в Грузії. Я знала, що він приїхав, і що знаходиться в Грузії. Те, що спочатку говорила влада – це жахливо. Нібито його немає на території Грузії, а ввечері раптово затримали.

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Так, він людина слова, він приїхав до Грузії, щоб створити нову політичну реальність, яка зараз дуже важлива в Грузії. Завтра кожен громадянин Грузії повинен піти і проголосувати проти "Грузинської мрії". Чесно кажучи, це останній шанс, для того, щоб Грузія стала абсолютно новою державою. А-то ми тонемо і тонемо дуже повільно", – заявила Хатія Деканоїдзе .

Як розвивалися події

Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.

У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді в Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла, що проходять обшуки.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.

Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною в ЗМІ інформації, він знаходиться в СІЗО Руставі.

"Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхеїла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес знаходився під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.

Вночі з'явилося відео затримання політика.

МЗС України запросило представників посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.