"Останній шанс": навіщо Саакашвілі приїхав до Грузії

Соратники чекали Саакашвілі, але не знали, коли він приїде / Колаж "Сьогодні"
Соратники заарештованого 1 жовтня в Грузії колишнього президента країни (2004-2013 рр) Міхеїла Саакашвілі знали, що він прибуде на батьківщину перед виборами, але не знали, коли саме.
Про це заявила в прямому ефірі на телеканалі "Україна 24" на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Хатія Деканоїдзе – колишній начальник Національної поліції України (2015-2016 рр), нині одна з лідерів партії Саакашвілі "Єдиний національний рух".
"Останній шанс"
"Ми знали, що він обіцяв грузинському народу, повернутися в Грузію. Завтра дуже важливі вибори в Грузії. У нас вибори, коли вирішується доля Грузії, тому що вже дев'ять років у нас править проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі, і Грузія задкує. Михайло Саакашвілі кілька тижнів тому обіцяв, що приїде до Грузії і буде приймати дуже активну участь в захисті голосів. Раптово він опинився в Грузії. Я знала, що він приїхав, і що знаходиться в Грузії. Те, що спочатку говорила влада – це жахливо. Нібито його немає на території Грузії, а ввечері раптово затримали.
Так, він людина слова, він приїхав до Грузії, щоб створити нову політичну реальність, яка зараз дуже важлива в Грузії. Завтра кожен громадянин Грузії повинен піти і проголосувати проти "Грузинської мрії". Чесно кажучи, це останній шанс, для того, щоб Грузія стала абсолютно новою державою. А-то ми тонемо і тонемо дуже повільно", – заявила Хатія Деканоїдзе .
Як розвивалися події
- Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.
- У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді в Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла, що проходять обшуки.
- При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.
- Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною в ЗМІ інформації, він знаходиться в СІЗО Руставі.
- "Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхеїла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес знаходився під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.
- Вночі з'явилося відео затримання політика.
- МЗС України запросило представників посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.