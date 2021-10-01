"Последний шанс": зачем Саакашвили приехал в Грузию

Соратники ждали Саакашвили, но не знали, когда он приедет / Коллаж "Сегодня"

Соратники арестованного 1 октября в Грузии бывшего президента страны (2004-2013 гг) Михеила Саакашвили знали, что он прибудет на родину перед выборами, но не знали, когда именно.

Об этом заявила в прямом эфире на телеканале "Украина 24" на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Хатия Деканоидзе – бывший начальник Национальной полиции Украины (2015—2016 гг), ныне одна из лидеров партии Саакашвили "Единое национальное движение".

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"Последний шанс"

"Мы знали, что он обещал грузинскому народу, вернуться в Грузию. Завтра очень важные выборы в Грузии. У нас выборы, когда решается судьба Грузии, потому что уже девять лет у нас правит пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили, и Грузия пятится назад. Михаил Саакашвили несколько недель назад обещал, что приедет в Грузию и будет принимать очень активное участие в защите голосов. Внезапно он оказался в Грузии. Я знала, что он приехал, и что находится в Грузии. То, что сначала говорила власть – это ужасно. Якобы его нет на территории Грузии, а вечером внезапно задержали.

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Да, он человек слова, он приехал в Грузию, чтобы создать новую политическую реальность, которая сейчас очень важна в Грузии. Завтра каждый гражданин Грузии должен пойти и проголосовать против "Грузинской мечты". Честно говоря, это последний шанс, для того, чтобы Грузия стала абсолютно новым государством. А-то мы тонем и тонем очень медленно", – заявила Хатия Деканоидзе.

Как развивались события

Напомним, утром 1 октября глава Исполнительного комитета реформ при президенте Михеил Саакашвили разместил ролик, в котором сообщил, что он уже прибыл в Грузию.

В поисках бывшего президента Грузии днем из Зугдиди в Батуми направились подразделения специального назначения. Местная пресса сообщала о проходящих обысках.

При этом замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе днем опроверг информацию, что переброска специальных подразделений осуществлена из-за Саакашвили. Политики заявили, что Саакашвили не пересекал границу их страны.

Вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. По имеющейся в СМИ информации, он находится в СИЗО Рустави.

"Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михеила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", — заявил Гарибашвили.

Ночью появилось видео задержания политика.

МИД Украины пригласило представителей посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.