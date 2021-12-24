Підозра Порошенку: Яценюк попередив Зеленського про наслідки

Ситуація для нинішнього президента нелегка - попереджає Яценюк / Колаж "Сьогодні"

Арешт п'ятого президента України Петра Порошенка, підозрюваного у держзраді, може спричинити важкі наслідки для шостого президента України Володимира Зеленського. Тож краще навіть не починати.

Про це написав лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Попередження

"Спроба арешту Порошенка буде мати для Зеленського непоправні наслідки. Можна запитати в Януковича. Суддям, які будуть розглядати цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв. Ще є можливість зупинитись. Замість розбрату і політичних переслідувань закликаю владу провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об’єднати і захистити державу перед загрозою наступу Росії", – написав Арсеній Яценюк.

Ситуація