Підозра Порошенку: Яценюк попередив Зеленського про наслідки

Ситуація для нинішнього президента нелегка - попереджає Яценюк / Колаж "Сьогодні"
Арешт п'ятого президента України Петра Порошенка, підозрюваного у держзраді, може спричинити важкі наслідки для шостого президента України Володимира Зеленського. Тож краще навіть не починати.
Про це написав лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.
Попередження
"Спроба арешту Порошенка буде мати для Зеленського непоправні наслідки. Можна запитати в Януковича. Суддям, які будуть розглядати цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв. Ще є можливість зупинитись. Замість розбрату і політичних переслідувань закликаю владу провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об’єднати і захистити державу перед загрозою наступу Росії", – написав Арсеній Яценюк.
Ситуація
- 24 грудня в.о. генерального прокурора Олексій Симоненко, який нещодавно виписав підозру п'ятому президентові України Петру Порошенку, затвердив політику запобіжний захід, який прокуратура проситиме у суду. Ціна волі на період слідства – 1 млрд грн або 37 млн доларів США.
- 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій т.зв. "ДНР" та "ЛНР".
- За версією слідства, Порошенка підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та бойовиків.
- Порошенко встиг покинути Україну до того, як прокуратура разом із СБУ та ДБР почали проводити активні дії стосовно нього.
- За версією політика та його оточення, у нього заздалегідь були заплановані важливі зустрічі за кордоном та одночасно святкування зимових свят.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи справу Порошенка, не вважає, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. Він також зазначив, що згодом люди все зрозуміють.
- Сам Порошенко 21 грудня записав відео, в якому озвучив терміни свого повернення в Україну. Наразі він знаходиться у Варшаві (Польща), де зустрічається з польськими та європейськими політиками.