Під в'язницею Саакашвілі влаштували голодування з наметами

Наметове містечко з'явилося біля в'язниці Руставі в ніч проти 7 листопада / Колаж "Сьогодні"

Прихильники екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі встановили намети біля в'язниці Руставі, де більше місяця міститься третій президент країни, голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Реклама

Протест

Наметове містечко почали встановлювати біля центрального входу до пенітенціарної установи під час масштабної акції на підтримку Саакашвілі, яка розпочалася напередодні. Тоді на акцію зібралося кілька тисяч людей. Демонстранти планують там залишатися доти, доки Саакашвілі не госпіталізують.

Сьогодні десять прихильників Саакашвілі оголосили про початок свого голодування. Серед них – кореспондент телеканалу "Мтаварі" Гігла Туманішвілі.

Вимога про переведення до приватної клініки третього президента Грузії, який голодує 38-й день – одна з головних. Присутні також закликають провести позачергові парламентські вибори.

Реклама

Як розвиваються події