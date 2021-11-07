Под тюрьмой Саакашвили устроили голодовку с палатками

Палаточный городок появился возле тюрьмы Рустави в ночь на 7 ноября / Коллаж "Сегодня"

Сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили установили палатки у тюрьмы Рустави, где более месяца содержится третий президент страны, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Протест

Палаточный городок начали оборудовать у центрального входа в пенитенциарное учреждение во время масштабной акции в поддержку Саакашвили, начавшейся накануне. Тогда на акцию собрались несколько тысяч человек. Демонстранты планируют там оставаться до тех пор, пока Саакашвили не госпитализируют.

Сегодня десять сторонников Саакашвили объявили о начале своей голодовки. Среди них – корреспондент телеканала "Мтавари" Гигла Туманишвили.

Требование о переводе в частную клинику третьего президента Грузии, который голодает 38-й день – одно из главных. Собравшиеся также призывают провести внеочередные парламентские выборы.

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