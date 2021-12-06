Погано бачить та чує. Саакашвілі влаштували психотропні тортури в лікарні

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Голові Виконавчого комітету з реформ України Міхеїлу Саакашвілі давали препарати, яких він не потребує. Про це розповіла депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook.

"На вихідних я мала можливість відвідати Михайла Саакашвілі. Але став відомий один жахливий факт. Протягом кількох тижнів Михайлу давали психотропні препарати, яких він не потребував. Серйозні препарати, що впливають на реакцію та психологічний стан", – розповіла вона.

За її словами, ні вона, ні мама Міхеїла, ні його особистий лікар не знали, що йому приписали кілька тижнів тому, який нібито мав допомогти йому зі сном.

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"Виявилося, що незалежний та його особистий лікар дізналися, що Саакашвілі давали психотропний препарат, який йому не приписували. Цей препарат йому почали давати, коли він був ще у в'язниці у Руставі, і останні два тижні йому збільшили дозу", – зазначила.

Ясько зазначила, що дозу планували збільшувати, допоки він не втратив би слух, зір тощо.

"Зараз має серйозні проблеми зі сном, він постійно перебуває в тривожному стані, погіршується слух, зір і загальний стан здоров'я", – сказала вона.

Також вона вважає, що Саакашвілі хочуть вбити психологічно, політично, і, на жаль, для цього використовуються всі можливі методи.

Раніше повідомлялося, що у Руставській в'язниці прописали досить високі дози психотропних препаратів , в яких не було потреби. Зокрема, йдеться про один із нейролептиків, які використовуються для лікування психозу.

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Катування над Саакашвілі

Народний депутат України від "Слуги народу" Єлизавета Ясько повідомляла, що Саакашвілі зазнає тортур.

"Член опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" Георгій Чаладзе встановив, що біля стін військового шпиталю в місті Горі, де знаходиться Михайло, системно розміщують автомобіль, що випромінює електромагнітні хвилі. Вони викликають психічні розлади і загалом деструктивно впливають на здоров'я, у разі системного використання – призводять до летальних наслідків" , – зазначила нардеп.



За її словами, випромінювання є небезпечним для всіх у радіусі 100 метрів.

З чого все почалося