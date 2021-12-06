Плохо видит и слышит. Саакашвили устроили психотропную пытку в больнице

Ясько рассказала о состоянии здоровья Саакашвили / Фото: Коллаж: Сегодня

Главе Исполнительного комитета реформ Украины Михеилу Саакашвили давали препараты, в которых он не нуждается. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

"На выходных я имела возможность посетить Михаила Саакашвили. Но стал известен один жуткий факт. В течение нескольких недель Михаилу давали психотропные препараты, в которых он не нуждался. Серьезные препараты, влияющие на реакцию и психологическое состояние", – рассказала она.

По ее словам, ни она, ни мама Михеила, ни его личный врач, не знали, что ему приписали несколько недель назад, который якобы должен был помочь ему со сном.

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"Оказалось, что независимый и его личный врач узнали, что Саакашвили давали психотропный препарат, который ему не приписывали. Этот препарат ему начали давать, когда он был еще в тюрьме в Рустави, и последние две недели ему увеличили дозу", – отметила.

Ясько отметила, что дозу планировали увеличивать, пока он не потерял бы слух, зрение и т.д.

"Сейчас у него серьезные проблемы со сном, он постоянно находится в тревожном состоянии, ухудшается слух, зрение и общее состояние здоровья", – сказала она.

Также она считает, что Саакашвили хотят убить, психологически, политически, и, к сожалению, для этого используются все возможные методы.

Ранее сообщалось, что в Руставской тюрьме прописали довольно высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было необходимости. В частности, речь идет об одном из нейролептиков, используемых для лечения психоза.

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Пытки над Саакашвили

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщала, что Саакашвили подвергается пыткам.

"Член оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Георгий Чаладзе установил, что у стен военного госпиталя в городе Гори, где находится Михаил, системно размещают автомобиль, излучающий электромагнитные волны. Они вызывают психические расстройства и в общем деструктивно влияют на здоровье, в случае системного использования – приводят к летальным исходам", – отметила нардеп.



По ее словам, излучение опасно для всех в радиусе 100 метров.

С чего вся началось