Пік скупчення військ РФ буде взимку: голова розвідки розкрив план Москви

Російська армія поблизу України продовжує збиратися. Колаж "Сьогодні"

Наразі Росія різними методами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Найбільшого скупчення російських військ поблизу наших кордонів варто очікувати у січні.

Про це заявив у програмі "Право на владу" на телеканалі 1+1 начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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За його словами, проти України триває масштабна спецоперація.

"Задум Москви дуже простий: дестабілізація ситуації всередині, використовуючи дуже багато наративів – від антивакцинаторів до незадоволених з різних причин. Далі – міграційна криза, яка має на меті обурення суспільства, масштабна енергетична криза, що насувається, за нашою оцінкою, економічна криза", – сказав Буданов.

Розвідник зазначив, що на тлі гібридних провокацій окупантів відбувається й масштабне маневрування російської армії біля кордону України.

"Це накопичення триватиме і вийде на пік приблизно наприкінці січня", – наголосив начальник ГУР.

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