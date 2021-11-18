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Вторгнення в Україну буде трагічною помилкою: США та Британія попередили Росію

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
18 листопада, 09:55
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Кремль застерегли від військового авантюризму стосовно України
США стежать за діями Росії біля кордону України Фото: колаж "Сьогодні"
США стежать за діями Росії біля кордону України Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США продовжують стежити за діями військових РФ біля кордонів з Україною, але не можуть до кінця розгадати плани Москви. Також він закликав Росію діяти відкрито і не приховувати своїх намірів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Щодо нарощування військової присутності (Росії – Ред.) на кордоні з Україною: ми дуже уважно стежимо за цим, і я регулярно, часто контактую з головою Європейського командування ЗС США генералом Тодом Уолтерсом", - сказав Остін.

Він зазначив, що США не можуть точно визначити наміри Москви стосовно України.

"Я закликаю Росію бути більш транспарентною з приводу того, що вона збирається робити, і робити кроки відповідно до Мінських домовленостей", – додав міністр.

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Глава Пентагону підкреслив, що підтримка Вашингтона суверенітету та територіальної цілісності України є непохитною.

Окрім того, підтримку висловив і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він вважає, що вторгнення Росії в Україну було б трагічною помилкою.

Як повідомляє The Guardian, Джонсон відповідав на запитання, що ще Великій Британії потрібно зробити, щоб захистити Польщу та Україну від Росії.

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За словами британського прем'єра, це два різні випадки, тому що Польща має гарантію безпеки від НАТО, а Україна ні. Але важливо, щоб усі сторони розуміли ціну прорахунку на кордоні.

"Я думаю, що було б трагічною, трагічною помилкою з боку Кремля вважати, що військовим авантюризмом можна щось виграти", – сказав глава британського уряду.

Війська РФ на кордоні з Україною

  • Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку біля кордону з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що у США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.
  • Крім того, Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Також, за даними Bloomberg, Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною.
  • У Великій Британії заявили про готовність направити в Україну приблизно 600 бійців сил спецпризначення. Підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств та MI-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін становить явну та реальну небезпеку для України та Заходу.

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