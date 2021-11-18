Вторгнення в Україну буде трагічною помилкою: США та Британія попередили Росію

Кремль застерегли від військового авантюризму стосовно України

США стежать за діями Росії біля кордону України Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США продовжують стежити за діями військових РФ біля кордонів з Україною, але не можуть до кінця розгадати плани Москви. Також він закликав Росію діяти відкрито і не приховувати своїх намірів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Щодо нарощування військової присутності (Росії – Ред.) на кордоні з Україною: ми дуже уважно стежимо за цим, і я регулярно, часто контактую з головою Європейського командування ЗС США генералом Тодом Уолтерсом", - сказав Остін.

Він зазначив, що США не можуть точно визначити наміри Москви стосовно України.

"Я закликаю Росію бути більш транспарентною з приводу того, що вона збирається робити, і робити кроки відповідно до Мінських домовленостей", – додав міністр.

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Глава Пентагону підкреслив, що підтримка Вашингтона суверенітету та територіальної цілісності України є непохитною.

Окрім того, підтримку висловив і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він вважає, що вторгнення Росії в Україну було б трагічною помилкою.

Як повідомляє The Guardian, Джонсон відповідав на запитання, що ще Великій Британії потрібно зробити, щоб захистити Польщу та Україну від Росії.

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За словами британського прем'єра, це два різні випадки, тому що Польща має гарантію безпеки від НАТО, а Україна ні. Але важливо, щоб усі сторони розуміли ціну прорахунку на кордоні.

"Я думаю, що було б трагічною, трагічною помилкою з боку Кремля вважати, що військовим авантюризмом можна щось виграти", – сказав глава британського уряду.

Війська РФ на кордоні з Україною