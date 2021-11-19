Пик скопления войск РФ будет зимой: глава разведки раскрыл план Москвы

Российская армия вблизи Украины продолжает собираться. Коллаж "Сегодня"

Сейчас Россия различными методами пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Наибольшего скопления российских войск вблизи наших границ стоит ожидать в январе.

Об этом заявил в программе "Право на владу" на телеканале 1+1 начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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По его словам, против Украины идет масштабная спецоперация.

"Замысел Москвы очень прост: дестабилизация ситуации внутри, используя очень много нарративов – от антивакцинаторов до недовольных по разным причинам. Далее – миграционный кризис, преследующий цель возмущения общества, масштабный энергетический кризис, надвигающийся, по нашей оценке, экономический кризис", – сказал Буданов.

Разведчик отметил, что на фоне гибридных провокаций оккупантов происходит и масштабное маневрирование российской армии возле границы Украины.

"Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", – подчеркнул начальник ГУР.

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