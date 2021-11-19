Пик скопления войск РФ будет зимой: глава разведки раскрыл план Москвы

Российская армия вблизи Украины продолжает собираться. Коллаж "Сегодня"
Сейчас Россия различными методами пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Наибольшего скопления российских войск вблизи наших границ стоит ожидать в январе.
Об этом заявил в программе "Право на владу" на телеканале 1+1 начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
По его словам, против Украины идет масштабная спецоперация.
"Замысел Москвы очень прост: дестабилизация ситуации внутри, используя очень много нарративов – от антивакцинаторов до недовольных по разным причинам. Далее – миграционный кризис, преследующий цель возмущения общества, масштабный энергетический кризис, надвигающийся, по нашей оценке, экономический кризис", – сказал Буданов.
Разведчик отметил, что на фоне гибридных провокаций оккупантов происходит и масштабное маневрирование российской армии возле границы Украины.
"Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", – подчеркнул начальник ГУР.
Все говорят о новой российской угрозе
- В последние недели и в Украине, и на Западе активно предупреждают о возможном вторжении России. Вблизи украинской границы заметили большое скопление войск РФ – были даже опубликованы спутниковые снимки.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже говорил американским СМИ, что Россия может попытаться захватить новые территории Украины. Поэтому сейчас делается все, чтобы этого не допустить. А вот западная разведка предупредила о планах военного вторжения России этой зимой.
- Тем временем в США и НАТО уже заявили, что внимательно следят за происходящим вблизи украинских границ, и предупредили Россию воздержаться от нападения на Украину.
- А накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что война с Украиной далека от завершения, и традиционно разразился обвинениями в адрес нашей страны.