Переговори з Макроном та Шольцем: чи привезе Зеленський рішення щодо Донбасу до Нового року

Макрон, Зеленський та Шольц можуть зустрітися на саміті "Східного партнерства" у Брюсселі. Фото: колаж "Сьогодні"

Найближчим часом відбудуться переговори президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. До речі, вже відомо, що Макрон відвідає Київ. Він уже заявив про свою позицію проти розширення "нормандського формату" за рахунок США.

Коли відбудеться зустріч

Про ймовірність зустрічі Зеленського з лідерами Франції та ФРН заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі ток-шоу Право на владу у четвер, 9 грудня.

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"Я думаю, що наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч президента Зеленського з президентом Макроном і з новим канцлером Німеччини. Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб було проведено саміт лідерів "нормандського формату" , – сказав Єрмак.

Андрій Єрмак: "Продовжуватимемо працювати над тим, щоб було проведено саміт лідерів Нормандського формату" / Фото: Офис Президента Украины

Цю інформацію підтвердив президент Франції Еммануель Макрон, заявивши на пресконференції, що зустрінеться із Зеленським 15 грудня на саміті "Східного партнерства" у Брюсселі.

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Європа хоче залучити США

Макрон також заявив, що США разом із Європою мають забезпечити безпеку та захист суверенітету України.

"Наша мета, я вважаю, всіх європейців, а також наших американських партнерів – це насамперед бути на боці України, щоб забезпечити її безпеку, а також забезпечити мирну ситуацію в регіоні", – сказав французький лідер.

Він також висловив подяку президенту США Джозефу Байдену за те, що той координував свої позиції з європейськими партнерами до та після розмови з Путіним.

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Еммануель Макрон: "Наша мета – бути на боці України" Фото: aa.com.tr

Потрібні переговори з Путіним

Водночас він підкреслив важливість "нормандського формату" і роль у ньому Франції та Німеччини.

Але чи зможуть європейці самостійно це змінити? Ні. Це залежить від доброї волі інших сторін", – сказав Макрон, додавши, що необхідно знову залучати до переговорів Путіна і Зеленського, щоб перезавантажити цей формат і політичний процес.

Президент Франції також заявив, що хотів би провести переговори у онлайн-форматі з Володимиром Путіним.

Узгодили подальші кроки

У п'ятницю 10 грудня Зеленський провів телефонну розмовуіз Макроном. Глави держав обговорили продовження зустрічей у "нормандському форматі".

"Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування "нормандського формату" та роботу ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікації джерел енергоносіїв", – написав Зеленський у своєму Twitter.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Макроном / Фото: Офис Президента Украины

Чого хочуть Макрон та Шольц

Політолог Микола Мельник зазначає, що Франція та Німеччина сьогодні займають домінуюче становище у Європейському Союзі. І обидві країни налаштовані допомагати Україні. Між Макроном і Шольцем навіть можливе якесь "спортивне змагання", адже кожен із них бажає бути лідером у Європі.

Але це не означає, що між ними буде гостре протистояння. Щодо України Франція та ФРН працюють у тандемі, і вони задоволені тим, що Україна починає будувати власну інфраструктуру, постійно залучаючи їх як експертів", – каже "Сьогодні" Мельник.

Експерт також упевнений, що Франція та Німеччина наполягатимуть на виконанні Україною Мінських угод.

Микола Мельник: "Франція та Німеччина займають домінуюче становище у Європейському союзі" / Фото: Facebook

Політолог Андрій Золотарьов також зазначає, що зустріч із Зеленським буде у якомусь сенсі іміджевою для президента Франції.

"Макрону зараз важливо демонструвати успішність. Напередодні виборів наступного президента Франції йому важливо показати громадськості успіх в українському питанні як наслідок активної ролі Франції", – каже він.

Політолог Ігор Рейтерович звертає увагу, що зустріч Зеленського з новим канцлером ФРН Олафом Шольцем відбудеться вперше і пройде у форматі знайомства.

"Якщо з Макроном президент зустрічався, говорив телефоном і якісь спільні позиції у них визначені, то з новим канцлером Німеччини потрібно лише починати налагоджувати стосунки, особливо з огляду на неоднозначність деяких заяв. З одного боку, є демонстрація підтримки України, а з іншого – питання, пов'язані з "Північним потоком – 2" та іншими проблемами, які Шольц всіляко оминає. Тому навряд чи можна сподіватися на продуктивність особистої зустрічі Зеленського із Шольцем", – пояснює Рейтерович.

Ігор Рейтерович: "Навряд чи можна сподіватися на продуктивність особистої зустрічі Зеленського із Шольцем" / Фото: Facebook

Чого чекати Україні

На думку політологів, значного результату від зустрічі Зеленського з лідерами Франції та Німеччини очікувати не варто.

"Єдиний варіант, який можна реалізувати – це питання, пов'язане з "різдвяним перемир'ям" на Донбасі. Можливо, вдасться прискорити обмін полоненими і навіть якийсь, нехай невеликий обмін, провести до Нового року. За рештою моментів будь-якого кардинального прориву і зміни формату зараз не буде", – упевнений Рейтерович.

Своєю чергою Золотарьов наголошує, що переговори Зеленського з Макроном і Шольцем будуть малоефективними без участі в них президента Росії Володимира Путіна.

"Зеленський, Макрон та Шольц можуть узгодити якісь позиції. Україна може донести своє бачення. Але рішення стратегічного характеру без четвертого учасника не матимуть сили", – підсумував політолог.

Андрій Золотарьов: "Рішення стратегічного характеру без четвертого учасника не матимуть сили". Фото: скріншот

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що посольство України у Парижі працює над організацією візиту президента Французької Республіки Еммануеля Макрона до нашої країни. Також ми інформували, що наприкінці листопада міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Росії загрожують серйозні наслідки у разі повномасштабного нападу на Україну Він наголосив, що Захід уважно стежить за воєнною обстановкою в регіоні.